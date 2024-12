Salute: attenzione all’overdose di video che inonda la mente

Brain rot, traducibile come «cervello in pappa» è l’espressione dell’anno del 2024 secondo il prestigioso Oxford Dictionary, che l’ha scelta in base alle analisi dei suoi dati linguistici e all’esame delle discussioni pubbliche nel mondo. Il brain rot, potente metafora del nostro tempo, deriva dal super consumo di contenuti online, dallo scorrere compulsivo dei social media, e da quell’overdose di video, foto, post, musiche di pochi secondi che inondano il nostro cervello anche per molte ore al giorno. Queste attività, questo sovraccarico mentale, hanno sulla mente effetti deleteri, che vanno dalla diminuzione della memoria all’aggressività, da un effetto simile alle dipendenze fino a un deciso calo dell’attenzione. Il termine, usato per la prima volta nel 1854 nel libro Walden di Henry David Thoreau è diventato virale - paradossalmente - proprio sulle piattaforme tipo Instagram e TikTok: la frequenza del suo utilizzo è aumentata del 230 per cento tra il 2023 e il 2024.