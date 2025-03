Rtl 102.5 vola anche sui social, a febbraio milioni di video views e interazioni

Ancora un mese di successi per RTL 102.5. L'emittente radiofonica più ascoltata in Italia vola anche sui social. A febbraio 2025 ha collezionato ben 61,4 milioni di video views. Ma non finisce qua. Sono state raggiunte quasi 10 milioni di interazioni.

Insomma, una conferma di essere la prima della classe. I dati provengono dalla classifica di Sensemakers pubblicata da Primaonline. Risultati positivi, che segnalano una crescita rispetto al mese di gennaio. Anche i post registrano un importante engagement. E non solo grazie al Festival di Sanremo.

Exploit anche di Radio Zeta con 3,8 milioni di video views e 357mila interazioni.