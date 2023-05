RTL 102.5 È LA RADIO UFFICIALE DELL’80ª EDIZIONE DEGLI INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA

RTL 102.5 è la radio ufficiale della 80ª edizione degli Internazionali BNL d’Italia e sarà presente al Foro Italico di Roma dall’8 al 21 maggio. Quella tra RTL 102.5 e gli Internazionali BNL d’Italia è una partnership ormai consolidata e testimonia la grande attenzione che la prima radiovisione d'Italia riserva allo sport e agli eventi sul territorio.

Dall’8 al 21 maggio, dalle 9:00 alle 21:00, RTL 102.5, Radio Zeta e RTL 102.5 News saranno in diretta dal Foro Italico con programmi e collegamenti. Gli speaker andranno in onda direttamente dal truck presente in loco. Su RTL 102.5 News, poi, una rubrica quotidiana interamente dedicata alla manifestazione, nella quale il giornalista sportivo e collaboratore del gruppo RTL 102.5 Massimo Caputi fornirà novità e approfondimenti dal torneo.

Il filo diretto con gli Internazionali BNL d'Italia continuerà anche nei notiziari con gli inviati di RTL 102.5 Paolo Pacchioni e Nicolò Pompei, che seguiranno tutte le partite e commenteranno i risultati del torneo.

RTL 102.5, radio ufficiale degli Internazionali BNL d’Italia, regala i biglietti per assistere al torneo. Visitando la sezione “Special & Contest” su RTL 102.5 Play, gli ascoltatori della prima radiovisione d’Italia potranno ricevere grandi sorprese.