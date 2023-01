Roma: auto si ribalta, morti 5 ragazzi

Un grave incidente stradale è avvenuto a Roma intorno alle 2:30 di stamattina a Fonte Nuova su via Nomentana. Un'auto, una Fiat 500 su cui viaggiavano 6 giovani, si e' ribaltata per cause ancora da accertare. Purtroppo il bilancio dell'incidente è pesantissimo: 5 morti ed un ferito grave.

Secondo una prima valutazione a causare l'incidente sarebbe stata la velocità a cui viaggiava l'auto. Le vittime sono tre ragazzi, tutti di 22 anni, e due ragazze di 17 e 18 anni. E' probabile che alla guida c'era uno dei ragazzi deceduti sul colpo, perché l'auto risulterebbe essere intestata alla madre.