Riforme, Conte: «No all’elezione diretta del premier»

Oggi Giorgia Meloni, insieme a un'ampia delegazione del governo, incontra le opposizioni: al centro dei colloqui le riforme costituzionali da portare avanti. Dopo il primo incontro, Giuseppe Conte ha detto che non si è trovato un accordo: «Siamo contrari all'elezione diretta del presidente del Consiglio, anche se siamo favorevoli a dargli maggiori poteri», ha detto. Conte ha chiesto che si crei una commissione ad hoc per lavorare alla riforma, chiedendo a Meloni di non procedere «a colpi di maggioranza».