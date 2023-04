Starship di SpaceX esplode in volo, la nave spaziale di Musk

Starship è esplosa durante il primo volo di prova del veicolo spaziale progettato per inviare astronauti sulla Luna. La nave Starship della SpaceX doveva separarsi dal razzo tre minuti dopo l'inizio del volo, ma la separazione non è avvenuta e il razzo è esploso. Il costo del razzo: un miliardo.

Pare che il centro di controllo on Texas abbia perso il controllo del razzo dopo che per ragioni tecniche la prevista separazione del primo stadio dalla navicella Starship non sia avvenuto. A quel punto, con il razzo a 37 km di quota e alla velocità di circa 2000 km l'ora, non si poteva fare altro che comandare l'autodistruzione per ragioni di sicurezza

Il gigantesco razzo, decollato alle 15:33 ora italiana da Starbase a Boca Chica, in Texas.

Secondo l'azienda di Elon Musk il test è stato comunque un successo: «Il successo deriva da ciò che apprendiamo e il test di oggi - scrive la SpaceX in un tweet - ci aiuterà a migliorare l'affidabilità di Starship».