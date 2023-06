Purple drank il mix di droghe sempre più di moda tra i giovani

Cosa può scatenare la furia omicida in una persona? Cosa può trasformare un ragazzo in un assassino? Domande che dopo il terribile omicidio di Michelle Maria Causo tornano nella mente di ognuno di noi ma che forse questa volta hanno una risposta: Purple Drank. Proprio così dietro l’omicidio di Michelle uccisa a coltellate e lasciata tra l’immondizia in un carrello della spesa da un suo coetaneo, potrebbe esserci questo terribile mix di sostanze purtroppo sempre più in uso tra i giovani. Un’ipotesi al vaglio degli inquirenti per la modalità con cui è avvenuto il delitto che ha portato la Polizia a credere che il 17enne arrestato per l’assassinio di Michelle abbia ucciso mentre era sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Purple Drank è un mix di medicinali facilmente reperibili in commercio che il ragazzo potrebbe avere assunto insieme ad altre droghe. Si tratta di un cocktail a base di codeina e bibite zuccherate. La codeina è un oppiaceo, come la morfina, che viene impiegato come analgesico e antitussivo, insomma, una sostanza facilmente reperibili in farmaci comuni. Per avere un effetto euforizzante come quello della morfina deve essere presa in dosi molto più alte di quelle consigliate.

«È un mix di sostanze molto pericoloso ottenuto utilizzando alcuni sciroppi per la tosse, che contengono codeina, oppure antistaminici, che contengono prometazina, mischiandoli con bevande gassate spiega Gabriele Costantino, chimico farmaceutico dell’Università di Parma - Il miscuglio ottenuto ha effetti psicoattivi sedativi e euforizzanti. In pratica è una droga legale a basso costo. La codeina infatti è un derivato della molecola della morfina. Il Makatussin, ad esempio, contiene codeina e un antistaminico, la difenidramina. Su internet sono diffusissimi i video che mostrano come realizzare il mix.L'abuso di codeina può produrre difficoltà respiratorie, tachicardia, crampi addominali, fino alla perdita dei sensi e allo svenimento al blocco respiratorio».

Come si mescolano?

«Nello specifico la formulazione di prometazina che è un antistaminico, e di due tipi di anti tosse come il destrometorfano o la codeina mescolati con della sprite oppure o con una base alcolica producono il “Drink”Il loro effetto è molto euforizzante e da una sensazione di rilassamento tipo l’eroina. Ma sono formulazioni anche molto pericolose. Per fare un esempio, l’Ema tra il 2003 e il 2019 ha segnalato 1543 casi di reazioni avverse alla prometazina, di questi ben 557 legati a dipendenza e abuso che hanno provocato 310 morti dovuti all’assunzione di questa sostanza. La codeina inoltre è un oppioide che ha un effetto devastante sullo sviluppo del sistema nervoso centrale soprattutto sui minori».

Nel caso dell’omicidio di Primavalle si ipotizza che il ragazzo avesse fatto uso di questo sostanza. Sarebbe compatibile con quanto è accaduto?

«Come le dicevo non possiamo saperlo, dovremmo avere maggiori informazioni. Di certo il classico Purple Drank ha un effetto rilassante anche se è pur vero che a volte viene mescolato anche con della amfetamina, che solitamente si trova nel decongestionante per le vie nasali un modo facile ed economico che i minori usano per stare sballati, in quel caso gli effetti sono diversi. Purtroppo è una droga alla portata di tutti con con 10 euro è possibile comprare un sciroppo da 100 ml che può essere utilizzato per fare 3/4 dosi e gli effetti non sono gli stessi per tutti».