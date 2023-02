Processo Ruby ter: Berlusconi assolto: «Sono stati undici anni di sofferenze»

Silvio Berlusconi è stato assolto nell'ambito del processo Ruby ter. Il leader di Forza Italia era imputato con l'accusa di corruzione in atti giudiziari, per cui la procura aveva chiesto una condanna di 6 anni. Per i giudici del Tribunale di Milano «il fatto non sussiste».

«Sono stato finalmente assolto dopo più di undici anni di sofferenze, di fango e di danni politici incalcolabili, perché ho avuto la fortuna di essere giudicato da Magistrati che hanno saputo mantenersi indipendenti, imparziali e corretti di fronte alle accuse infondate che mi erano state rivolte.» Ha scritto Silvio Berlusconi sui social.

Marina Berlusconi: «Certo, la soddisfazione è grandissima, e il fatto che la giustizia riconosca finalmente la verità è importante, ma è una vittoria che ha avuto un prezzo troppo alto» così Marina Berlusconi ha commentato l'assoluzione di Silvio Berlusconi nel processo Ruby ter. Prezzo alto «non solo per mio padre, anche per tutte le persone che lo amano e lo stimano, per i milioni di italiani che negli anni lo hanno votato. Una persecuzione del genere - ha sottolineato la presidente Fininvest - non si può cancellare così, con un colpo di spugna».