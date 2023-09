Presentata a Roma la Ryder Cup 2023, la più grande sfida di golf al mondo

È stata presentata oggi a Roma la Ryder Cup, la prestigiosa sfida di golf tra Usa ed Europa che per la prima volta in assoluto verrà disputata in Italia, nel Marco Simone Golf & Country Club dal 26 settembre al 1 ottobre. Un evento internazionale che prevede la partecipazione di centinaia di migliaia di persone da tutto il mondo per assistere alla sfida che contrappone la squadra di golfisti statunitensi contro quella europea. E non stiamo parlando di una cosa qualunque: la Ryder Cup è il terzo evento evento sportivo per rilievo mediatico, dopo Mondiali di Calcio e Olimpiadi, e viene ospitata alternativamente negli Usa e in Europa.

«E' un giorno importante, andiamo incontro ai 10 giorni più importanti per il golf in Italia. - ha detto alla presentazione Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky Italia - E' un grande piacere, sia dal punto di vista aziendale che personale, ospitare su Sky la Ryder Cup. Il golf ha un ruolo importante per la 'Casa dello Sport' di Sky con 22 discipline, 12mila ore di live l'anno, più di 30 al giorno, con tutti i più grandi eventi internazionali e il golf entra di diritto, ha un posto d'onore, ha un canale dedicato, è uno degli sport d'élite e con la Ryder Cup siamo ai livelli dei mondiali di calcio, di rugby o le Olimpiadi, questa è la portata della competizione. Grazie alla Federgolf perché portare la Ryder in Italia non so se è il più grande successo ma non è secondo a nessuno»

Ma a spiegarci la Ryder Cup è Roberto Zappa, Direttore Tecnico della Nazionale Femminile

«La Ryder Cup Junior si apre nel migliore dei modi. Abbiamo due giocatori italiani in campo che sono Francesca Fiorellini che ha avuto un gran successo alla Junior Solheim Cup dove ha fatto 3 punti su 3 nei suoi match e Giovanni Binaghi. C'è la possibilità di fare bene soprattutto in termini di squadra. Abbiamo subito 6 sconfitte consecutive dall'America occorre riportare lo stemma in Europa»

Che può dirci della squadra americana?

«Bisogna premettere che il movimento dei golfisti americani è infinito con dei talenti straordinari come Anna Davis che ha vinto il terzo Augusta National Women's Amateur all'età di 16 anni e che probabilmente farà parlare di se, ma in generale la squadra americana è molto preparata».

La Ryder per la prima volta in assoluto viene ospitata in Italia..

«È importante che la Ryder sia disputata per la prima volta in Italia soprattutto per l'esordio della Junior Ryder Cup perché in termini di movimento giovanile ha un'importanza altissima, fa da traino per i piu piccoli che vedono giocare Francesca Fiorellini e Giovanni Viraghi in un torneo come questo».

Cosa può dirci della sfida?

«La sfida inizierà con una prova campo e nei primi due giorni di gara si giocherà con la formula di doppio. Poi per la prima volta verrano disputati i 12 singoli. I migliori 6 tra i 12 maschi e le 12 femmine andranno in finale.È un incontro testa a testa e chi riuscira a portare a casa più punti porterà a casa con il titolo».