La politica al centro del discorso di Mattarella (che non nomina Mario Draghi)

16 minuti per il primo discorso del suo secondo mandato. Sergio Mattarella si è rivolto agli italiani con parole sentite ed il tono pacato toccando tutti i temi centrali della vita del paese senza mancare riferimenti alla guerra in Ucraina ed all'ambiente.

Il primo riferimento importante però è stato dedicato alla politica interna, per un 2022 cominciato proprio a gennaio con la sua per certi versi sorprendente rielezione e proseguito poi con la crisi di governo, le elezioni anticipate e la nascita dell'esecutivo di Giorgia Meloni

«Il chiaro risultato elettorale ha consentito la veloce nascita del nuovo governo, guidato, per la prima volta, da una donna. E' questa una novità di grande significato sociale e culturale, che era da tempo matura nel nostro Paese, oggi divenuta realtà».

Parole a cui poco dopo la stessa Meloni ha risposto con un ringraziamento verso il Presidente. Poi gli accenni alla Costituzione, di cui oggi corre il 75° anniversario della sua entrata in vigore («La Costituzione resta la nostra bussola, il suo rispetto il nostro primario dovere; anche il mio»). Il tutto con un vuoto piuttosto strano: nessuna parola è stata infatti rivolta a Mario Draghi, premier voluto proprio da Mattarella nel 2021 a Palazzo Chigi e dimenticato nel discorso sul 2022. Per alcuni la prova che i rapporti tra i due non fossero proprio idilliaci soprattutto dopo i giorni del voto per il Quirinale nei quali l'ex governatore della Bce era visto come uno dei possibili candidati.

La politica quindi prima dell'immancabile riferimento alla Guerra in Ucraina, anzi, la «folle» guerra come l'ha definita Mattarella che ha ribadito con forza la posizione dell'Italia ha fianco di Kiev: «Siamo in attesa di accogliere il nuovo anno ma anche in queste ore il pensiero non riesce a distogliersi dalla guerra che sta insanguinando il nostro Continente. Il 2022 è stato l'anno della folle guerra scatenata dalla Federazione russa. La risposta dell'Italia, dell'Europa e dell'Occidente è stata un pieno sostegno al Paese aggredito e al popolo ucraino, il quale con coraggio sta difendendo la propria libertà e i propri diritti». Tutto questo nell'auspicio, attivo, che si arrivi alla Pace: «Se questo è stato l'anno della guerra, dobbiamo concentrare gli sforzi affinché il 2023 sia l'anno della fine delle ostilità, del silenzio delle armi, del fermarsi di questa disumana scia di sangue, di morti, di sofferenze», ha proseguito il capo dello Stato. «La pace è parte fondativa dell'identità europea e, fin dall'inizio del conflitto, l'Europa cerca spiragli per raggiungerla nella giustizia e nella libertà».

Nei giorni in cui dalla Cina poi arrivano notizie sulle improvvisa risalita dei contagi Mattarella ha dedicato un pensiero al Covid, ed alla pandemia «non ancora sconfitta del tutto. Abbiamo compreso che la scienza, le istituzioni civili, la solidarietà concreta sono risorse preziose di una comunità, e tanto più sono efficaci quanto più sono capaci di integrarsi, di sostenersi a vicenda. Quanto più producono fiducia e responsabilità nelle persone».

Poi spazio ai giovani, all'aumento della povertà minorile, all'esortazione quasi da «nonno» di maggiore attenzione contro le stragi del sabato sera: «siamo tutti colpiti dalla tragedia dei tanti morti sulle strade. Troppi ragazzi perdono la vita di notte per incidenti d'auto, a causa della velocità, della leggerezza, del consumo di alcol o di stupefacenti. Quando guidate avete nelle vostre mani la vostra vita e quella degli altri. Non distruggetela per un momento di imprudenza. Non cancellate il vostro futuro».

Da sottolineare anche un riferimento al fisco: «La Repubblica è nel senso civico di chi paga le imposte perché questo serve a far funzionare l'Italia e quindi al bene comune»