Energia, siglato ad Abu Dhabi un accordo Italia-Albania-Emirati dal valore di 1 miliardo

È stato siglato oggi, a lato della Abu Dhabi Sustainability Week, un accordo energetico fra Italia, Emirati Arabi Uniti e Albania. La Presidente del consiglio Giorgia Meloni si è detta “personalmente orgogliosa di questa iniziativa, che mostra tangibilmente come nuove forme di cooperazione possono essere costruite anche fra partner che possono sembrare lontani, almeno geograficamente”. L’accordo, dal valore stimato di un miliardo di euro, è stato firmato proprio ad Abu Dhabi alla presenza del Presidente emiratino Mohammed bin Zayed e del Primo ministro albanese Edi Rama.

“Un ambizioso progetto fra le due coste dell'Adriatico”, ha continuato Meloni, una “nuova interconnessione energetica per produrre energia verde in Albania e esportarne parte in Italia, grazie a un cavo sottomarino nell'Adriatico". L’accordo “dimostra concretamente come possano essere costruite nuove forme di cooperazione anche tra partner apparentemente distanti, almeno da un punto di vista geografico. Partner che tuttavia sanno guardare alla scacchiera nel suo insieme e non solo al quadrante che sembra riguardarli più da vicino", ha chiosato la premier italiana.

A dare l’annuncio della firma del progetto anche il Primo ministro albanese, Edi Rama, che a margine dell'Abu Dhabi Sustainability Week ha annunciato ai microfoni dei cronisti italiani che la realizzazione dell'infrastruttura "coinvolgerà l’operatore energetico italiano Terna e la National Energy Company (Taqa) degli Emirati Arabi Uniti”. Il premier Rama ha aggiunto che l’infrastruttura collegherà il porto albanese di Valona alla Puglia, per un valore stimato che “va verso il miliardo di euro” e un'operatività che dovrebbe essere raggiunta “al massimo in tre anni”. Il Primo ministro albanese ha definito l’infrastruttura oggetto dell’accordo “importante perché porterà più energia rinnovabile verso l'Italia e anche perché nel 2026 ci sarà la nuova legge europea sull'energia rinnovabile, [questo accordo] sarà di grande aiuto”.

Al centro dei dibattiti della Abu Dhabi Sustainability Week c’è stata anche l’arcinota “transizione energetica”. A riguardo Meloni ha affermato: “Se vogliamo fare una transizione energetica concreta e sostenibile, dobbiamo assicurarci che sia realizzata con infrastrutture adeguate. Sono sicura che sviluppare le interconnessioni può essere la chiave di una nuova diplomazia energetica per moltiplicare le opportunità di cooperazione fra noi, e generare benefici condivisi fra tutti. Con questo approccio l'Italia vuole diventare un hub strategico per i flussi di energia fra Europa e Africa”.