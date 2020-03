Il Decreto "Salva-economia". Ecco cosa prevede

Il Governo ha varato al termine del Consiglio dei Ministri il decreto "salva economia" in risposta all'emergenza Coronavirus. Più che di un decreto si tratta di una sorta di manovra economica aggiuntiva, sia per l'ammontare degli stanziamenti (quasi 20 miliardi di euro) sia per il fatto che il documento prevede più di 100 articoli.

Un numero elevatissimo anche perché di fatto si occupa di diverse tipologie di lavoratori, aziende, settori, situazioni.

E' previsto un sostegno alle famiglia, alle aziende, ai lavoratori che siano pubblici po privati, ma anche al mondo delle Partite Iva , i co.co.co, i lavoratori autonomi ma anche i dipendenti, i genitori ma anche i single; insomma, un decreto ad ampio raggio

FISCO

La norma forse più attesa riguarda la sospensione dei soli adempimenti tributari, che sono diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, per il periodo dall'8 marzo al 31 maggio, rimanendo ferma la disposizione del decreto-legge del 2 marzo 2020, sui termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

PARTITE IVA

Per chi ha una partita iva e nella dichiarazione dei redditi dell'ultimo anno è rimasto sotto la soglia di 2 min di euro per ricavi e compensi è consentito di non procedere ai versamenti, in scadenza nel mese di marzo, relativi alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, relativi alle trattenute dell'addizionale regionale e comunale, relativi all'imposta sul valore aggiunto e relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria

LAVORATORI IN SEDE

Bonus di 100 euro per chi, nel mese di marzo ha continuato a lavorare nella sede dell'azienda. Il bonus può essere versato direttamente dall'azienda nella busta paga di aprile

500 EURO A PROFESSIONISTI E CO.CO.CO

Indennità di 500 euro per i professionisti con partite Iva e per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e ai co.co.co che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

C. INTEGRAZIONE e AMMORTIZZATORI

Cassa integrazione finì a nove settimane per tutte le imprese, anche per quelle con meno di 5 dipendenti. Ammortizzatori garantiti anche per i lavoratori agricoli, gli stagionali, in particolare del mondo del turismo, gli autonomi e chi ha un contratto a tempo determinato.

MUTUI

Sospensione fino a 18 mesi del pagamento selle rate del mutuo sulla prima casa per le famiglie che hanno perso il lavoro a causa del coronavirus ma anche per gli autonomi o i liberi professionisti che presentano un'autocertificazione un calo del fatturato superiore al 33%. Lo stesso vale per i cassaintegrati

CONGEDO PER I GENITORI

Congedo parentale straordinario, continuativo o frazionato, non superiore a 15 giorni per i genitori che dovranno astenersi dal lavoro per seguire i figli. I genitori lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico e per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con figli inferiori a 12 anni potranno godere di un'indennità pari al 50% del salario o 1/365 del reddito. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'Inps ed è commisurata al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge. Per i genitori con figli tra i 12 e i 16 anni potranno usufruire del congedo straordinario ma senza indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, e con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Non ci sono limiti di età per i genitori con figli disabili.

AFFITTI NEGOZI

Credito d'imposta al 60% del canone di affitto di marzo per gli esercenti di attività d'impresa di negozi e botteghe al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contrasto al Coronavirus.

BONUS TATA PER MEDICI

Viene confermato a mille euro il bonus babysitter per i bambini inferiori a 12 anni del personale sanitario, medici, infermieri, esperti di laboratorio che prestano servizio.