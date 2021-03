Il nuovo decreto Draghi conferma la linea dura

Linea dura contro i no-vax di tutto il personale sanitario e solo una possibile deroga per le riaperture di comuni e regioni che hanno dati positivi prevista per la seconda metà di aprile. Confermata quindi la linea dura dal premier Mario Draghi, fatto questo che scontenta le forze di centro destra della maggioranza con il leader della Lega Matteo Salvini, che si è detto insoddisfatto del decreto uscito oggi da palazzo Chigi.

Il Consiglio dei ministri ha stabilito zona rossa e arancione fino al 30 aprile con nessuna zona gialla. In particolare in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza gli operatori sanitari che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.

La vaccinazione costituisce un requisito essenziale all'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti e non è obbligatoria ma può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale. Nel caso di rifiuto è prevista la sospensione dei sanitari fino al 31 dicembre 2021. Per chi non dovesse accettare mansioni anche inferiori subentrerà la conseguente sospensione della retribuzione.

Entro cinque giorni dalla data di entrata del decreto, gli ordini professionali dovranno trasmettere l'elenco degli iscritti che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, farmacie, parafarmacie e studi professionali. È stato concesso inoltre lo scudo penale ai medici vaccinatori. Il governo impegnato nella campagna vaccinale che prevede la somministrazione di 500.000 dosi ha trovato con il ministro Giancarlo Giorgetti quattro aziende italiane disposte a produrre il vaccino.

Nel dl viene data particolare attenzione alle vaccinazioni dei soggetti più fragili e delle persone anziane e stop alle deroghe delle regioni per la scuola in presenza. Il dl nello specifico prevede dal 7 aprile al 30 aprile 2021 che le regioni possano disporre dell'applicazione di misure per la zona rossa più restrittive nelle province in cui l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina un alto rischio di contagio.

È assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. La disposizione non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle Province autonome. Nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza.