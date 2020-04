CARO GOVERNO, CHE CI HAI DIMENTICATO, ASCOLTACI

Scrivo a voi, che ci amministrate, che gestite le nostre vite, mai come ora con così forte impatto.

Scrivo a voi, a nome di una moltitudine.

Mi chiamo Alessandra Moretti e sono un'imprenditrice italiana, bergamasca, titolare di una piccola realtà di successo, che negli anni, con il proprio lavoro, la sua arte e creatività ha rappresentato la bella Italia dinanzi a capi di Stato, istituzioni, multinazionali. La mia società lavora e vive nel mondo di quella che è chiamata la Events Industry.

So che c'è chi, più grande ed importante (economicamente) di me, ha già parlato, si è già fatto sentire.

Ma la mia è una voce corale di tanti piccoli ma grandi uomini e donne che con il proprio lavoro rendono ogni giorno la vita dei loro clienti un sogno.

Siamo i realizzatori di sogni. Per un giorno, una sera, un attimo infinito.

Noi, non solo io. Noi tutti.

Noi che partendo da un' idea, un desiderio, un progetto, un bozzetto, creiamo un mondo che prima non c'era; noi che organizziamo, costruiamo, allestiamo, noleggiamo, noi che diamo una nuova luce a luoghi ed ambienti, noi che cuciniamo, serviamo, accogliamo, facciamo riecheggiare suoni, noi che coloriamo la vita con il profumo dei fiori, noi piccoli e grandi operatori del mondo degli eventi.

Noi, attività di cui nessuno parla in una abbozzata fase 2 o 3 di ripresa.

Noi, plancton dell'economia italiana, che con un decreto del 23 febbraio abbiamo smesso di lavorare, gettando al vento mesi di fatiche e tutto ciò che era pronto per gli eventi che si sarebbero succeduti.

Ma per il bene del nostro Paese Italia lo abbiamo fatto. Senza obiezioni. Per senso civico! Per serietà! Per amore.

Aiutateci, fateci capire quando - e come - potremo ricominciare a lavorare, quali saranno le regole da rispettare. Il nostro è un lavoro di programmazione a lungo termine, noi non viviamo di improvvisazione.

E se ci direte che non sarà possibile, per il bene del popolo italiano, creare eventi, "assembramenti", rispetteremo le regole come abbiamo fatto fino ad ora, ma dateci degli aiuti reali per andare avanti, per non affondare.

Noi non regaliamo parole ai nostri clienti. Noi siamo abituati a rendere reale ciò che i nostri clienti ci chiedono. Chiediamo anche a voi di fare questo!

Aiutateci a non dover affrontare la beffa di chiedere la sospensione di un mutuo, e scoprire che gli interessi sono talmente alti che chiamare questa operazione usura è un eufemismo.

Aiutateci, ma non con dei nuovi prestiti "garantiti", che si uniranno a quelli che già abbiamo fatto per far crescere le nostre aziende.

Aiutateci con dei soldi veri, che non sembrino elemosina.

Aiutateci, non abbandonateci, anche quando la crisi sanitaria sembrerà scemare, perché a noi probabilmente non sarà consentito lavorare.

Aiutateci a non rimanere bloccati dalla burocrazia.

Aiutateci a non morire, a non chiudere.

Fate sì che non solo i grandi gruppi abbiano voce.

Esistiamo anche noi… fatturavamo! Anche noi abbiamo contribuito a rendere grande questo paese. Noi, che con il nostro lavoro quotidiano raccontiamo e rappresentiamo l'arte, la creatività, la storia, la cultura dell'Italia, noi siamo un motore per l'economia, siamo un cuore che batte.

Noi, che realizziamo sogni, ora chiediamo a voi di metterci in condizione di realizzare il nostro!

Ascoltateci! Date voce al nostro appello!

Le Firme

Alessandra Moretti & Barone Vito Roberto - Regie d'autore snc

Silvio La Pietra - Edoardo Vietri - Smacrent Prorent Srl

Amcham Italy - La Camera di Commercio Americana in Italia

….

ANBC- Associazione Nazionale Banqueting e Catering:

Paolo Capurro - Capurro Ricevimenti

Luca Legnani - Papillon Milano 1990 srl

Salvatore Quartulli - Fincav srl

Sandro Baldi - Lo Scalco srl

Andrea Azzarone - Bar Banqueting srl

Ciafrella Venturino - Colastanti Catering srl

Massimo Maio - HB Cateting Srl

Alessandra Lanari - Aesperta

Terenzio Gorini - Gorini

Rodolfo Vignocchi - Bibendum Catering

Angelo Tondini - Tondini Srl

Biagio Milani - Class Eventi

Riccardo Rovida - Rovida e Singorelli

Pietro La Torre - La Torre Catering Home Service

Cristina Carbone - La Manuelina srl

Ilaria Alzona - Gemi Piccoli Grandi Eventi

Claudio Ciabatti - Ciabatti Ricevimenti

Paolo Rossetti - FB Group

Valerio Trefoloni - Valerio Ricevimenti - Gusto's

Alessandro Tortora - Galà ricevimenti Alma Flegrea

Ugo Cherubini - Servizi Cherubini

Luciano Varaldo - Welcome Ricevimenti

Alice Lovisolo - Negro Ricevimenti

Federico Salza - Federico Salza

Gabriele Mauro - Meeting banqueting srl

Alberto Alemagna - TA'

Ottavio Gabriel Sorrentino - Exclusive catering

Nicola Gaudenzio - Nicolai ricevimenti

Pelosi - Grandi feste

Francesco Cerea - Da Vittorio

Riccardo Corsato - Burro e Salvia

Michele Pepponi - La Torre srl

Diego Taiano - Lanzarotti

Federico Crespi - Crespi

Enrico Cattaneo - Cattaneo

Roberto Sorace - Artevento

Valentina Picca Bianchi - White Ricevimenti

Alfonso Muzzi - Alfonso Muzzi

……..

Maurizio Forchini - Presidente PromoSerio

Oreste Castagna - regista

Sound Service di Pelliccioli Angelo SrL

Raffaella Avaldi - Location Manager Villa Castelbarco

Giovanni Costantino - BluNotte Eventi srl

Giorgio Maffei - Sunllake srl

Fabrizio Camer - Sassella Ricevimenti

Cristiano Persichella - Ordo srl

Bespoke Unique Weddings & Events srl

Emanuela Frani - Location Manager Eastendstudios srl

Daniela Galimberti - Sugarevents

Mauro Vaenini - Numeri Primi srl

Andrea Carbonari

Francesco D'Evant - Deta Service srl

Guido Maria Ratti - Fotografo

Filippo Pascuzzi - Regista e Producer

Tony Rey - pubblieventi.com

Ivan Porcu - Lymph Event Banqueting

Emiliano Amadei - Flower designer

Margherita Orlandi - Wedding planner

Manuela Anna Maria Bonfanti - musicista

Laura Grisi - consulente catering e wedding planner

Luciana Belloni - Lumière banqueting

Carola Tardito - Villa Muggia

Elisabetta Zucchi - wedding planner

Andrea Barendson

Mara Rocchi - Contatto banqueting

Federica Zambonini - Verbano Events

Diego Lucchini - Audio Video Luci

Rowena Penati e Riccardo Passoni - I Cucinieri

Edilio Scola - La casa dei sapori - Ippopotamus

Katia Marco - wedding planner

Carlo Spagnuolo Kosher banqueting

Felice Mauro Meli - caposervizio

Pietro Faraone - caposervizio

Pic Nic srl

FPS srl

Next Event srl

Bologna hostess e promoter

Verona hostess e promoter

Milano hostess & events

Milano hostess e promoter

Milano hostess, modelle e stewards

Lavoro milano hostess

David Cicchella - Samsara Beach events

Antonio Mascello - BLUBAY

Eleonora Rossi- vocalist

Join us Wedding & Event Design Lake Como

Paolo Pastore- Pastore Group eventi

Federica Picciolo - hostess

David Cicchella - steward

Ludovica Genovesi - hostess

Mattia Fasano - steward

Paolo Picutti - Sartoria della Musica

Walter Maffioletti - Bobadilla Ricevimenti

Diana Catrering

Catia Cartigliani

Marco Bottaro - Bottaro & Campora

Fabrizio Gagino e Alessio Soriani - Soriani & Gagino

Antonella Brambilla

Denzel

Le Muse Banqueting

Milani srl

HQ srl

GVL srl - Villa Lario Resort Mandello

Como in Style

Delicatezze a casa vostra

Eva Alice Rossi

No Limit

Koko Bitri

Giuseppe Geronimi

Luigi Martino

Eva Alice Rossi

Claudia Atzori

Heidi Milan

Giuseppe Fioriti

Laura Bartolini

Antony Sapadaro

Iosmani Nardin

Silvia Iaia Greco

Giovanna Bossi

Luca Melilli

Federica Everdreen

Alessandro Morelli

Helga Cascio

Madda Rosso

Simona Demeco

Stefano Randazzo

Anna Nargiso

Carlo Bresciani - San Zago catering

Lorita Salamone

Marcello Zinola

Vlady Brazen Head

Simona Demeco

Luisa Magenta

Emanuele Totano

Luciano Milite

Giuseppe Montemurro

Monica Colombo

Simonetta Di Noia

Laura Bartolini

Lia Pannofino

Giornata Russo Weddings

Annalisa Di Federico - ISA' Events

Anita De Sipio - AD Mariage - AD Eventi s.a.s.

Anita Galafate WP

Lorella Beretta - Eri solo da incontrare

Sergio Sarnicola Fotografo

Silvia Sottocasa - Elbaweddingstyle

Francesca Casamento - Eolie in Love

Mauro Cantoro Fotografo

Chiara Gori - Matrimonio 5 Sensi

Chiara Rubba - Nuances E20

Antonio De Luna Fotografo

Emanuela Matta - Emanuela Matta WP

Ilaria Dassi - Fiori Foglie e Follie

Mariapia Speranzini - Mariapia Speranzini WP

Erika Montefinese - The Wedding Tale

A.I.O.M - Associazione Italiana Organizzatori Matrimoni

Cristina Orsatti - Cristina Orsatti WP

Laura Comparetto - Loviu Events

Maria Pellegrino - Margi Events

Alice Santini - The Wedding Tale

Nicoletta del Gaudio - Wedding Planner and Designer

Francesca Pittau - Wedding Planner&Designer

Michele Savino ‹ Emanuela Formoso - Elawedding

Mirco Marchetti e anisa Lazaj - Mirco&Anisa Wedding Videographers

Donatella Melis - Love Story Store

Laura Morelli - Il laboratorio degli eventi

Francesca Costa - Fotoliberty

Deborah Fulgheri - Emerald Eventi

Maria Clara Dellavalle - Clara in Jazz

Monica Balli - Monica Balli events- lime srl

Luciana Allegra - Luciana Wedding Planner

Carmen Sorrentino - Almita Events & Weddings

Francesca Coglietore - L'angolo dei sogni

Michele Forte - Castello Marchione - Conversano (BA)

Giovanna Leonardi - Petali di Wedding

Elisa Mazzoli - Magnolia

Flavia Robbe - Wp

Valentina Franci - Wedding&Event planner

Mariangela De Matteis - Wedding&Event planner

Tracey Firman - Lusso Events

Simona Celai - Eventsevent

Maria Francesca Nitti Photography

Viola Tarantino - Emotions in Puglia

Alessandra Cacciani - Le Bonheur

Anna De Vivo - Grace Eventi

Federica Tamborini - Joy Wedding Planner

Daniele Lucchetti Wedding and Event designer

Luciana Ottaviani - La Sposa di Eugenia

Valerio D'Andrassi - VDA Studio Wedding Artist

Lia Serra - Apulia Wedding

Simona Parisi - Brilliant Wedding

Barbara Poma - Bonheur di Jour

Catia Cartigliani di Villa Passodoro

Ristorante da o Vittorio

Diana Catering di Pedrazzi Nadia

Pasticceria Bottaro & Campora

Soriani&Gagino

Heidi e Rowena Milan - Fast&Events

Lorenzo Malvezzi

Borghi Ricevimenti

Annamaria Guerrina - La Vie En Rose

MK Knezevich

Annetta Siracusa - Diamoci delle Arie

Benedetta Terzaghi - White Dreams

Antonia Stifani - Lucianella Stifani

Consuelo Di Figlia - Consuelo WP

Paola Canale WP

Dario Rispoli - DPL Candele

Antonella Florio - Atelier Floreale

Daniela Ferrara - Un Giorno Un Sogno

Valentina Trotta - Valentia Trotta Wedding&Event

Martina Pucciarelli - Wedding&Event

Serena Ranieri - Italian Event Planners

Daniela De Marco - Petali d'autore

Maria La Marca - Wedding Consulting & All Events

Fabrizia Brunetti e Maria Consilia Ruotolo - Capri moments snc

Tiziana Callegari - Over the rainbow

Rosy Gallo - Wedding Eolie

Stefania Di Brigida - Event Planner

Liana Moca - Celebrante

Francesca Bontempi - WP

Barbara Pantano - Come nei sogni

Giampiero Bazzu - Bisou Wedding Film

Edoardo Granini - Immagina Eventi

Sonia Raffaeli - Best Event Planning lab

Claudia Moritz - Wine Wedding & Events

Maria Laura Piva - Bells Candles Wedding

Valentina Castella - Nozze e Delizie

Antonia Luzi - Wedding& Events

Fabiana Vernetti - Maison d'Eventi

Paolo Sottanis - Wedding Photography

Simonetta Quieti - Manuale D'Amore

Paola Daniselli - L'Evento

Ornella Iocola - Understanding Love Wedding

Ivana Toma - Events and Wedding

Antonella Adragna - White event Messina

Elisabetta Bilei - Un giorno Su misura

Ever Lab Srl - Veronica Barella

Benevent Planner

Rusconi Group Srl

Rizzotti Maria Grazia

Romeo and Juliet Srl

Tarantola Vittorio&C Snc

Serena Barbieri Srl

Mirtillo Srl

Brothering Milano Srl

Farumi Party Service di Farumi L.M. & C snc

Food As Therapy Srl

Marina Viganotti

Barbara Cavalieri

Francesca Fiore

Bees Italia

Amanda Casassa

Pasquale Granozio

Farumi Party Service

Re Eventi

Aldo Alice

MenuMania

Hernestor Gonzales Martinez

Rowena Milan

Carlo Silva

Ilaria Gualandri

Brigida Ravano

Matteo Minniti

Vittoria Canessa Cerchi

Sandra Marcenaro

Gianluigi Ferri

Gloria Cottafava

Giulio Pontiggia

Isabella Rhode

Liberobit Srl

Vera Princivalle

Lorenzo Malvezzi

Claudia Atzori

Mk Knezevich

Rowena Milan

Luca Milan

Associazione Culturale Pegli Live

Alessandro Martire

Serena de Polo

Maria Adele Fontana

Anna Bertacchini Tassara

Ugo Nuzzo

Video Voyagers s.n.c

Giulio Bardelli

Stefania Armenio

Irmo Coggiola - Catering Coggiola

Chiara Tornato

Antonio Tagliabue

Giovanni Sellaro

Antonio Cannistra

Stefano Di Bert

Adriano Mazza

Marco Bottaro

Maria Antonietta Morlino

Grazia Colombo

Antonio Corre

Francesco Loda

Luca Peis

Flavio Gatto

Andrea De Amici Photograph

Marco Rocco

Gianfranco Tesi