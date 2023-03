Papa: «La Chiesa non può nascondere la tragedia degli abusi»

Nel video pubblicato oggi nel quale il Papa torna sul tema della pedofilia nella Chiesa e invita a pregare per le "Vittime di abusi" per il mese di marzo, diffusa attraverso la Rete Mondiale di Preghiera del Papa, Francesco auspica che: «Preghiamo per quanti soffrono a causa del male ricevuto da parte di membri della comunità ecclesiale perché trovino nella Chiesa stessa una risposta concreta al loro dolore e alle loro sofferenze. La Chiesa non può cercare di nascondere la tragedia degli abusi, di qualunque tipo siano».

«Chiedere perdono - continua Papa Francesco - è una cosa buona nei confronti delle vittime, ma sono loro che devono stare 'al centro' di tutto. Il loro dolore e i loro danni psicologici possono iniziare a guarire se trovano risposte: azioni concrete, per riparare agli orrori che hanno subìto ed evitare che si ripetano. La Chiesa deve essere un esempio per aiutare a risolverli e per portarli alla luce, nella società e nelle famiglie. È la Chiesa che deve offrire spazi sicuri per ascoltare le vittime, accompagnarle psicologicamente e proteggerle», conclude Papa Francesco.