Papa Francesco ha una polmonite. Pasqua in Vaticano a rischio

Il Pontefice ha passato la prima notte in una stanza del Policlinico Gemelli dopo il ricovero di ieri pomeriggio. Da fonti vaticane si apprende che ha trascorso «bene la notte. È stanco ma vigile» dopo essere stato ricoverato per una infezione respiratoria. . Inoltre il Pontefice non ha idea di dimettersi «finché funziona il cervello», avrebbe detto ai suoi assistenti.

Molto probabilmente dovrà saltare tutte le celebrazioni della Settimana Santa. In Vaticano ci sarebbe già un piano alternativo per le celebrazioni delle Palme e del Triduo pasquale. Intanto proseguono i controlli medici e il Pontefice resterà al Gemelli alcuni giorni per l'opportuna terapia medica ospedaliera.