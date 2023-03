Il Papa al Gemelli, seconda notte tranquilla. Forse dimesso domani

Papa Francesco, che si trova ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, ha trascorso una seconda notte tranquilla nell'appartamento al decimo piano dell'ospedale, ricoverato due giorni fa per una bronchite. "Il Papa, in base alle informazioni che ho io, uscirà domani dal Gemelli, così potrà presiedere tutti i riti della Settimana Santa". Lo ha detto il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, parlando con l’Adnkronos. Un miglioramento che, se confermato, consentirebbe al Pontefice di essere presente nei riti della Settimana Santa: "Il Papa ci sarà in ogni celebrazione un cardinale celebrante al quale spetteranno le incombenze all’altare". Il cardinale Sandri celebrerà la domenica delle Palme, "io - ribadisce Re - la domenica di Pasqua. Il Papa ci sarà per l’Urbi et Orbi, leggerà il messaggio e presiederà tutti i riti".