La seconda guerra fredda - Panorama in edicola

L'editoriale del direttore - Una «Cassa dei migranti» non ripopolerà l’Italia



Va bene, non chiamiamola sostituzione etnica, perché altrimenti si finisce per essere accusati di razzismo. Togliamo l’aggettivo e lasciamo solo sostituzione: gli italiani, di cui è nota la decrescita demografica, devono essere sostituiti dagli africani, che invece di essere guardati come una minaccia vanno considerati come una risorsa. In sintesi, è il discorso che il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, ha rivolto ai presuli riuniti a Benevento per discutere delle «aree interne».





Il mondo a blocchi

La Cina punta a diventare la prima potenza mondiale a scapito degli Stati Uniti. E per questo ha costruito forti alleanze con la Russia, l’India e gli altri Paesi Brics. Mentre il Vecchio continente resta fermo nel suo isolamento, ecco formarsi una geografia con altri protagonisti. Un ordine che rischia di archiviare, drammaticamente, la globalizzazione. La nuova Guerra fredda è cominciata.







Tendenza Elly

Possono ricordare la segretaria Pd nostrana: un po’ di lotta (da salotto), molto di governo locale, un po’ radical-eco, ma furbe quanto basta... Sono le esponenti della sinistra continentale (con addentellati oltreoceano). Il loro obiettivo è sopravvivere alle stagioni politiche: come dimostra la sindaca «olimpica» di Parigi, Anne Hidalgo.







Invece di sfogliarlo, ascoltalo

È una stagione di audio-narrazioni. Tra podcast, libri e serie, agli italiani piace vivere le emozioni di un testo direttamente sullo smartphone. Sotto l’ombrellone o in viaggio, a ciascuno il suo contenuto.