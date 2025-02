Osservatorio sul Merito: Gli alfieri dell'italianità

Il Made in Italy è una leva primaria di competitività per l'industria, valorizzarlo è un dovere, per questo la nostra mission è dare voce alle imprese che rappresentano l'innovazione declinata con i valori della tradizione italiana. In questo numero discutiamo di economia con i protagonisti del mondo produttivo che hanno trasformato le difficoltà in occasione di crescita, forti di una cultura del fare che ha radici salde e profonde, modelli di sviluppo economico e sociale dell'Italia che lavora e che vince.









