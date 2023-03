Nuovo attacco hacker russo ai siti italiani tra cui Atac

Nuova ondata di attacchi informatici degli hacker filorussi noname057(16) a siti italiani. Coinvolti, tra gli altri, ministero dei Trasporti, l'Autorità regolatrice dei trasporti e l'Atac. Sito offline ma mezzi a Roma ancora regolari.

L'azienda romana di trasporto pubblico ha confermato che dalle prime ore della mattina il sito risulta irraggiungibile a seguito di un attacco hacker. La situazione è seria, perché l'attacco non ha colpito solamente il portale ma ha messo fuori uso anche il servizio di biglietteria nelle sedi Atac sul territorio. Tuttavia, per fortuna, «i sistemi di gestione operativi sono tutti funzionanti e l'erogazione del servizio di trasporto è regolare», quindi sono stati scongiurati guai peggiori, la paralisi totale. I passeggeri possono acquistare i biglietti nelle macchine automatiche presenti nelle stazioni, anche quelle ancora operative.

La Polizia postale sta intervenendo in supporto; al momento i sistemi stanno tenendo. Il gruppo sul suo canale Telegram cita i 20 militari ucraini addestrati in Italia sul sistema antimissile Samp-T e le parole di ieri della premier Giorgia Meloni secondo cui non ci sarebbero le condizioni per avviare negoziati sull'Ucraina.