POS di Nexi: «Il SoftPos è la grande disruption di quest’anno»

La novità che Nexi, la PayTech attiva in Europa, presenterà dopo la prossima estate consiste in un Soft pos che consente ai commercianti di accettare pagamenti direttamente dallo smartphone, ovunque essi siano. Ad annunciarlo a Nova Vanessa Maneo, Head of Marketing POS di Nexi sottolineando che «il SoftPos è la grande disruption di quest’anno, la nuova soluzione che presenteremo dopo la prossima estate, per professionisti, artigiani e tutti coloro che lavorano in mobilità, perché consente di inserire un’applicazione per accettare pagamenti digitali e quindi di gestire l’incasso ovunque essi siano, senza essere vincolati a un punto cassa in più».



Dalla ricerca realizzata da Bva Doxa per Nexi, spiega Maneo, «emerge che i nostri esercenti, quando scelgono le loro soluzioni di incasso, cercano una soluzione che sia sicura, veloce e comoda». «Tre caratteristiche che per loro sono fondamentali e che per l’80 per cento degli intervistati ritrovano nei Pos» prosegue Maneo, sottolineando che sulla mobilità «rimangono salde la sicurezza, la velocità e la comodità. È chiaro che è necessario avere la possibilità di essere comodi e non avere la necessità di portare in giro uno strumento aggiuntivo».