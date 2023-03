Milano, stop del prefetto al sindaco Sala sulle registrazioni dei figli delle coppie LGBT

Il prefetto di Milano, Renato Saccone, ha chiesto al Comune di interrompere il riconoscimento alla nascita dei figli delle coppie gay e lesbiche, avvertendo che in caso continuino dovrà essere richiesto l’intervento della Procura per annullarle. Lo stop riguarda i nuovi atti di nascita. Il sindaco Beppe Sala aveva ricominciato a formare (così si dice in termini tecnici) certificati anagrafici con due madri a luglio scorso, come aveva annunciato dal palco del Pride milanese.

Adesso il nuovo stop, imposto dal prefetto su impulso del ministero dell’Interno, che recepisce la sentenza n. 38162 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del dicembre scorso. Il 19 gennaio il Ministero dell’Interno, in una circolare diretta ai prefetti, ha sottolineato lo stop della Cassazione alle trascrizioni dei certificati dei figli di due padri nati all’estero con maternità surrogata e li ha sollecitati a «fare analoga comunicazione ai Sigg.ri Sindaci, al fine di assicurare una puntuale ed uniforme osservanza degli indirizzi giurisprudenziali espressi dalle Sezioni Unite negli adempimenti dei competenti uffici».

La circolare del prefetto di Milano Renato Saccone però non si limita a trasmettere le indicazione del governo sui bambini nati con la surrogata all’estero: sollecita a interrompere i riconoscimenti dei figli di due madri nati in Italia e si riserva di dare indicazioni su quelli nati all’estero sempre da due donne. Si legge nella circolare della Prefettura. «Alla luce del divieto per le coppie composte da soggetti dello stesso sesso di accedere a tecniche di procreazione medicalmente assistita, il solo genitore che abbia un legame biologico con il nato può essere menzionato nell’atto di nascita che viene formato in Italia. Parimenti esclusa è la trascrizione di atti di nascita formati all’estero riconducibili alla fattispecie della maternità surrogata, attestanti il riconoscimento di filiazione nei confronti del genitore d’intenzione, privo di legame biologico col minore».

Secondo la prefettura «la preclusione alla menzione del genitore intenzionale» (cioè quello non biologico) nell’atto di nascita vale anche per i bambini nati all’estero da coppie lesbiche, ma «in ragione dell’assenza di indicazioni normative, su tale specifica fattispecie, l’Amministrazione ha richiesto un parere all’Avvocatura Generale dello Stato, le cui valutazioni saranno rese note alle SS. LL., una volta portate a conoscenza di questa Prefettura».