Milano: limite a 30 km/h in tutta la città a partire dal 2024

Dal 1 gennaio 2024 in tutta la città di Milano il nuovo limite di velocità sarà di 30 km/h. Il nuovo limite sarà valido sia in centro che in periferia, ma con delle eccezioni; le strade a scorrimento veloce, dove ancora si potrà circolare a 50 km/h. Per il momento non è una decisione definitiva, ma è quanto stabilito dal Consiglio comunale, e voluto dal Sindaco Sala, che ha approvato un ordine del giorno in cui si chiede al Comune di «proclamare Milano Città 30, istituendo il limite di velocità in ambito urbano a 30 km/h a partire dal primo gennaio 2024».

Il primo firmatario del documento presentato a Palazzo Marino è Marco Mazzei, che ha sottolineato come sia necessario ridurre i limiti in nome della sicurezza: «L'impatto tra un'automobile che viaggia a 50 chilometri orari e un pedone o un ciclista» afferma il consigliere della Lista Sala «è quasi sempre fatale per l'utente leggero della strada, e al contrario l'impatto a 30 chilometri non è quasi mai letale e offre ampie rassicurazioni sulla minore gravità delle conseguenze».

Nel documento approvato sono riportati anche alcuni dati Aci-Istat sull'incidentalità in Italia, secondo cui l'eccesso di velocità sia tra le prime cause dei sinistri, il 70% dei quali avviene in città. Gli scontri in ambito urbano provocano il 43,9% dei decessi stradali e il 69,7% dei feriti.