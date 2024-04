Nella mente di Elon Musk - Panorama in edicola

L'editoriale del direttore

«EI loco», il matto, Javier Milei, dopo aver conquistato la presidenza dell'Argenti-na, sorprendendo quanti ritenevano che la campagna a colpi di motosega fosse solo folklore, sta mettendo in pratica le sue idee turbo-liberiste, con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica e di contenere l'iperinflazione. Tra le proposte avanzate dall'economista con la zazzera ribelle, c'è anche la vendita ai privati dei penitenziari.

Pensiero Musk-olare

Per molti è un Leonardo da Vinci che sta costruendo il futuro a forza di idee geniali. Per altrettanti è un reazionario, trumpiano, addirittura pericoloso. Di sicuro il suo approccio divide. Così, il «visionario» e scandaloso Elon è al centro dei giochi mondiali ed è sempre più presente nella nostra vita quotidiana. Viaggio intorno al protagonista del momento.

Chi di scandalo accusa...

... da scandalo viente travolto. Nelle città da sempre guidate dai Dem è un fiorire di inchieste giudiziarie, allarmi criminalità, abitanti infuriati per le scelte di sindaci e giunte di un partito che un tempo faceva la morale a tutti.

Sono loro i migliori sensori dell'inquinamento

Farfalle dell'Appennino e pinguini dell'Antartide. Come le api dell'Ossola, in Piemonte. Animali e piante offrono indizi preziosi su contaminazioni ambientali e cambiamento climatico. Questi dati si possono ora raccogliere ed elaborare grazie a strumenti di ultima generazione. A cominciare da un'arnia hi-tech...

«Sono sempre lo stesso guerriero»

La gavetta come musicista nei locali, la povertà e poi il lampo improvviso: la canzone Gloria (capitata quasi per caso) per l'americana Laura Branigan che lo ha reso famoso anche oltre oceano. Umberto Tozzi, che oggi ha 72 anni, ripercorre con Panorama la sua carriera straordinaria e annuncia: «Sto per partire con una serie di concerti in tutto il mondo». Il titolo? Un felice messaggio d'addio alle scene: «L'ultima notte rosa - The final tour».