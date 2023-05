Meloni oggi incontrerà Von Der Leyen in Emilia-Romagna

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi accoglierà a Bologna la presidente della commissione europea, Ursula Von Der Leyen. Meloni accompagnerà Von Der Leyen durante il sorvolo in elicottero delle zone colpite dall’alluvione e insieme faranno un punto stampa con i giornalisti. E’ quanto si legge in una nota di palazzo Chigi. Il presidente Meloni successivamente rientrerà a Roma per la riunione del Consiglio dei ministri, prevista alle ore 18, che dovrà prendere ulteriori decisioni sulla gestione dell’emergenza nelle zone colpite dal maltempo.