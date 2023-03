Maternità surrogata: Ana Obregòn diventa madre a 68 anni, dibattito in Spagna

Ana Obregón, attrice spagnola di 68 anni, è diventata madre grazie al ricorso alla maternità surrogata negli Stati Uniti, scatenando un grande dibattito nel suo Paese d’origine. Attualmente, la pratica della "gestazione per altri" è proibita in Spagna, anche se l'iscrizione all'anagrafe di figli nati in questo modo all'estero è generalmente tollerata. Nettamente contrari si sono detti i partiti dell'attuale governo di centrosinistra, Partito Socialista e Unidas Podemos.

La notizia è stata diffusa dalla rivista di gossip, ¡Hola!, che ha pubblicato in copertina una foto dell'attrice e conduttrice televisiva che lascia un ospedale di Miami con una neonata in braccio. Ana Obregon ha poi confermato la notizia sul suo account Instagram. «E' arrivata una luce piena d'amore nella mia oscurità. Non sarò mai più sola, vivo di nuovo», ha scritto sul social l'attrice. La donna nel 2020 ha perso un figlio morto per un tumore a 27 anni.