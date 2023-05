Mantova offre 150€ mensili per chi lavora e cerca residenza nel suo comune

Il sindaco di Mantova Mattia Palazzi, per aumentare il numero di residenti in città ha deciso di adottare una misura innovativa: «Centocinquanta euro al mese per un anno come aiuto a chi ha un lavoro e prenderà la residenza a Mantova». L’amministrazione comunale metterà a disposizione 400 mila euro (200 mila a partire da settembre e altri 200 mila nel 2024) per finanziare ogni anno cento domande, presentate da singoli individui e da nuclei familiari.



Il sindaco: «L’obiettivo è aumentare i residenti del Comune di Mantova visto che ci saranno tante nuove offerte di lavoro nei prossimi due anni (il numero dovrebbe essere di circa 1.300 nuovi posti di lavoro, ndr)». Ha detto il sindaco Palazzi. E ha aggiunto: «Il bando sarà definito nel mese di giugno, i dettagli saranno resi noti prossimamente. Ci sarà una soglia di reddito che è ancora da stabilire ma posso anticipare che la misura si rivolgerà alle persone che hanno redditi da lavoro da insegnante, operaio, impiegato pubblico e infermiere. Si parla di figure professionali con salari che si aggirano intorno ai 1.200-1.500 euro al mese».