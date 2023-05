Macron manda in Italia uomini e mezzi in aiuto alle zone alluvionate

«Quaranta militari della sicurezza e mezzi di soccorso per le zone inondate arrivano stasera in Italia»: lo annuncia in un tweet il presidente francese, Emmanuel Macron, aggiungendo che uomini e mezzi «arrivano per rafforzare i soccorsi dopo le inondazioni. La solidarietà all'opera» conclude il capo dell'Eliseo.