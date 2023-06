Arrivati 63 migranti a bordo di due barchini a Lampedusa

A Lampedusa sono sbarcati nuovi migranti originari della Tunisia e della Siria. A bordo di due barchini sono arrivate 63 persone: 24 persone (2 donne e 1 minore) e altre 39 (6 donne e 3 minori) sono state soccorse dalla nave Paolini della Guardia di finanza e dalla Ong Sea Watch.

«Il Centro di coordinamento del soccorso marittimo della Guardia costiera di Roma», spiega Sea Watch, «ci ha dato istruzioni per dirigerci verso il porto di Trapani, a 32 ore di distanza, a causa delle cattive condizioni meteorologiche. Impossibile per l'equipaggio dell'Aurora raggiungerlo senza mettere inutilmente in pericolo le 39 persone soccorse a bordo. Tuttavia, Roma ha insistito. Mentre più di 1.160 persone sono annegate nel Mediterraneo solo quest'anno, secondo l'Oim - sottolinea la ong - i soccorsi civili in mare continuano a essere teatro di giochi di potere politici e vessazioni. La posta in gioco: vite umane».