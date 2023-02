L'italiano disperso in Turchia è Angelo Zen

Angelo Zen, 60 anni, si trovava in Turchia per lavoro ed è scomparso proprio alla vigilia delle prime scosse che hanno interessato i territori al confine tra Turchia e Siria in queste settimane. L'ultimo contatto con la famiglia risale a domenica scorsa. I familiari, infatti, non hanno saputo riferire con precisione la località esatta in cui fosse alloggiato. L’uomo, residente a Martellago (Venezia) insieme alla moglie, è un tecnico specializzato in macchinari di oreficeria.

«Manca soltanto un italiano che non siamo riusciti a contattare. Si tratta di Angelo Zen, della provincia di Vicenza, siamo in contatto costante con la famiglia». Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg3 in collegamento dall'Unità di crisi della Farnesina. «Per adesso è soltanto non rintracciabile, non sappiamo dove stava durante il terremoto, prima di dare notizie è meglio essere molto prudenti», ha detto Tajani, ricordando che nella zona «non ci sono collegamenti telefonici o internet».