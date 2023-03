Kiev: oltre 150mila soldati russi uccisi da inizio guerra

Dall'inizio dell'invasione delle forze di Mosca sono oltre 150.000 i soldati russi uccisi in Ucraina. Lo ha annunciato lo Stato Maggiore delle Forze Armate di Kiev in un post su Facebook, come riportano i media nazionali. Inoltre, dall'inizio della guerra la Russia ha i perso 3.397 carri armati, 6.658 veicoli blindati da combattimento, 2.398 sistemi di artiglieria, 300 aerei, 288 elicotteri, 2.058 droni, 873 missili da crociera e 18 navi.