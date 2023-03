Juventus: parte oggi l’udienza preliminare dell’inchiesta Prisma

E’ partita questa mattina nel Tribunale di Torino l’udienza preliminare nel processo sull’inchiesta Prisma, che riguarda in particolare la Juventus e le presunte irregolarità nella gestione degli stipendi e dei bilanci nel corso della presidenza di Andrea Agnelli. Tra gli imputati, oltre a quest’ultimo, si aggiungono gli altri vertici ovvero Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici che però non sono in aula.

Oggi si potrebbe decidere la competenza territoriale del processo, che per la difesa dovrebbe passare a Milano.