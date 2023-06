Arriva l’anticiclone africano Scipione in Italia: picchi di 43°C

In arrivo l'anticiclone africano Scipione che farà impennare le temperature raggiungendo picchi di 43 gradi in alcune aree d'Italia. Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo, informa che in queste ore l’anticiclone africano Scipione dal cuore del deserto del Sahara si è innalzato fin verso il bacino del Mediterraneo, inglobando anche l’Italia. Continuerà a rafforzarsi e a diventare sempre più caldo almeno fino a giovedì. Le masse d’aria roventi, provenienti dal deserto, attraversando il Mar Mediterraneo si caricheranno di umidità per cui oltre al caldo e all'afa, ci attendono delle temibili notti tropicali. Infatti si prevede che la temperatura non scende mai sotto i 20°C facendo percepire al corpo umano un disagio, anche intenso.