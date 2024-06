Isole in Movimento, il progetto che porta il volley ai ragazzi nelle isole

Per due volte in carriera ha vinto i Giochi delle Isole, nel 2009 e nel 2011 e, proprio in quegli incantevoli "fazzoletti" di terra, porta sport e divertimento per bambini e ragazzi con un progetto suggestivo.

E' ancora notte quando suona la sveglia: giù dal letto alle ore 4:30, macchina da Messina a Milazzo per poi salire sull'aliscafo alle ore 6:00. Non si risparmia Peppe Venuto, "motore" del progetto "Isole in movimento", che abbraccia bambini e bambine dalle scuole dell'infanzia fino ai ragazzi e alle ragazze delle scuole medie. Il progetto promosso dal Comitato Territoriale Fipav di Messina presieduto attualmente da Alessandro Zurro (e’ presidente da due mandati e, grazie a lui sono tante le attività sportive svolte alle Eolie) e dall'Istituto Comprensivo Isole Eolie (dove Venuto è l’esperto per le attività motorie dal 2017) che accoglie i plessi di Lipari, Salina, Panarea, Stromboli, Filicudi e Alicudi, la scuola più piccola d'Europa, punta a portare lo sport e la pallavolo lì dove d’inverno spesso è anche difficile vivere.

Venuto, attualmente Coordinatore Tecnico regionale di Fipav Sicilia, ha ricoperto fino a pochi giorni fa il ruolo DS dell'Akademia Sant'Anna Messina, contribuendo in maniera determinante alla scalata dalle categorie regionali fino alle semifinali promozione per l’accesso in A1 di quest’anno. Non solo ma dal 2004 al 2011 ha fatto parte dello staff tecnico regionale Fipav, ricoprendo il ruolo sia di secondo sia di capo selezionatore della Sicilia alle Kinderiadi. Per lui dal 2016 al 2018 anche due stagioni nello staff del Settore Squadre Nazionali di Fipav.

"La scuola - spiega Venuto - è sempre stata attenta alle dinamiche sportive isolane coinvolgendo anche le realtà presenti sul territorio tra cui la Meligunis Lipari (affiliata alla Fipav, la Federazione italiana Pallavolo) e il Basket Eolie, realtà sotto l'egida della FIP (Federazione italiana pallacanestro). Mi preme ringraziare la dirigente scolastica Mirella Fanti e la DSGA Grazia Verduci, fondamentali nella buona riuscita del progetto. In questa stagione grazie al settore Scuola e promozione della Fipav e all'interessamento diretto del presidente federale Giuseppe Manfredi, ogni isola toccata dal progetto è stata dotata di un nuovo campo da volley S3 e di una fornitura di palloni".

Bombole di ossigeno per la pratica sportiva, che a livello di strutture non è semplice in territori così piccoli e decentrati. "Ci adattiamo - conclude Venuto - a quello che troviamo di isola in isola. Proponiamo prevalentemente attività motoria partendo dalle prime classi della scuola d'infanzia poi la adattiamo in base all'età crescente inserendo elementi specifici della pallavolo. Una cosa ve la posso garantire: questi bambini e questi ragazzi hanno voglia di fare sport, lo vedo dai loro sorrisi ogni giorno che sbarco sulle isole".