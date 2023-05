Finale Champions League, per i bookmakers Manchester City vincente senza storia

Secondo i bookmakers non ci sarà storia nella finale della Champions League del prossimo 10 giugno tra Manchester City e Inter. Il successo della squadra di Pep Guardiola è offerto con quote bassissime, solitamente riservate alle sfide di campionato dove si incrociano una delle prima della classe con un avversario di bassa classifica. Se si giocano 10 euro sui Citiziens vincenti a Istanbul, nella media dello offerte presenti sul mercato, difficilmente si arriva a riaverne 15: significa che la quota è di circa 1,50. Al contrario l'Inter di Simone Inzaghi viene offerta oltre il 5 con punte non infrequenti tra il 7 e l'8.