Inflazione in calo in Italia al 7,7% a marzo

Buone notizie sul fronte inflazione, che in Italia nel mese di marzo si attesta al 7,7%, in calo dal +9,1% del mese precedente. I dati preliminari pubblicati oggi dall’ISTAT confermano la graduale discesa dei prezzi già iniziata a gennaio. A febbraio l’inflazione era pari al +9,1% su base annua, in lieve calo rispetto alle stime provvisorie pubblicate due settimane fa (9,2%). Il principale motivo alla base di questo rallentamento è il calo dei prezzi dei beni energetici, sia regolamentati che non regolamentati. La tendenza non si riflette invece sul “carrello della spesa”, i cui prezzi restano stabili su base tendenziale a +12,7%

Pesano sulle tasche degli italiani i beni alimentari non lavorati, dei tabacchi e dei servizi, che stando ai dati ISTAT guidano al rialzo l’inflazione di fondo, salita a +6,4%. Per quanto riguarda i servizi, l’aumento dei prezzi risente soprattutto delle dinamiche dei costi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Salgono da +8,4% a +12,3% i prezzi dei pacchetti vacanza, e da +13,3% a +14,4% quelli di alberghi e motel. Si registra invece una lieve decelerazione dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti.