Una serata alla Scala a sostegno della Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald

Un luogo dove i genitori dei bambini malati possono ritrovarsi per sostenersi a vicenda. È così che inizia la storia della Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald, da un padre - Fred Hill, famoso giocatore di football americano - che si trova a fare i conti con la leucemia di sua figlia e che, insieme a sua moglie, trova sostegno in altre famiglie nella sua stessa condizione.

La prima Casa Ronald McDonald nasce nel 1974 grazie all’appoggio del fondatore della catena di fast food Ray Kroc, che in quel momento aveva Fred sotto contratto. Prende così il via un progetto di solidarietà che oggi conta più di 380 case in 60 paesi e che negli anni ha offerto conforto a 1,8 milioni di persone. La Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald è presente anche in Italia dal 1999 con quattro case che negli anni hanno offerto uno spazio confortevole e accogliente a 50.000 persone.

È prevista per il 2026 l’inaugurazione di una nuova Casa Ronald McDonald, in via Bramante a Milano, pensata per accogliere le famiglie con bambini in cura presso i due ospedali partner: Policlinico di Milano Ospedale Maggiore | Fondazione IRCCS Ca' Granda – di cui fanno parte la Clinica Pediatrica De Marchi e la Clinica Materno Infantile Mangiagalli - e l’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi.

La nuova struttura di cinque piani e circa 1.000 mq è parte di un più ampio progetto di riqualificazione urbana e sociale che coinvolgerà il quartiere Sarpi. Casa Ronald Milano sarà operativa 24 ore su 24 e metterà a disposizione delle famiglie ampi spazi comuni oltre che 20 stanze, progettate per essere funzionali e offrire un ambiente confortevole e accogliente. Si calcola che, nei prossimi anni, i due presidi ospedalieri partner incrementeranno il numero di pazienti accolti ogni anno e di questi, il 20%, proverrà da altre regioni: in quest’ottica, si stima che Casa Ronald Milano accoglierà circa 1.000 famiglie ogni anno, ponendosi come luogo di accoglienza al servizio della comunità.

Per sostenere questo ambizioso progetto, è stato organizzato un concerto-evento con il patrocinio della Regione Lombardia, della Città Metropolitana di Milano, del Comune di Milano e Fondazione Cariplo. Al Teatro alla Scala, il concerto dei Cameristi della Scala con il Coro Ghislieri e con la partecipazione del soprano Maria Grazia Schiavo, diretti dal Maestro Giulio Prandi ha deliziato il pubblico con le musiche di Leonardo Vinci, Francesco Durante e Giovanni Battista Pergolesi.

Nicola Antonacci, presidente di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald, maestro di cerimonia della serata dal titolo Scintille Barocche ha dichiarato: «Casa Ronald Milano è un grande desiderio che finalmente sta diventando realtà. Con la partecipazione a questo concerto ogni spettatore contribuisce a realizzarlo. Fondazione Ronald è membro attivo di tutte le comunità dove opera e anche a Milano, attraverso la nostra Casa, vogliamo essere attori di un cambiamento possibile per le famiglie dei bambini che accoglieremo e per le comunità a cui ci rivolgiamo. La Casa sarà sempre aperta al volontariato, agli scambi di esperienza con altre realtà del terzo settore, e ospiteremo anche studenti di medicina».