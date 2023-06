I sette paradossi del Rubygate

Da Panorama dell'8 maggio 2013





È l’unico procedimento aperto a Milano per prostituzione minorile. E già questo è di per sé un paradosso notevole, perché la Procura forse dovrebbe osservare che cosa accade in alcune vie della media periferia o dell’immediato fuori città, affollate come sono da decine di ragazzine in vendita a ogni ora della notte.

Ma ci sono ben altre anomalie nel processo Ruby.

Nell’aula al primo piano del palazzo di giustizia dove da poco più di due anni Silvio Berlusconi è imputato (per l’appunto) di prostituzione minorile e di concussione, il «Rubygate» si è trasformato nel più grande scandalo antiberlusconiano ed è il motore della devastazione mediatica che dall’ottobre 2010, con le prime rivelazioni sull’ormai mitico «bunga- bunga», si è abbattuta sul quattro volte presidente del Consiglio. Contro l’imputato la Procura ha colpito duramente, dispiegando mezzi obiettivamente inusitati. Su Berlusconi e sul suo entourage, tra 2010 e 2011, i pm Ilda Boccassini (foto a destra) e Antonio Sangermano hanno disposto oltre 100 mila intercettazioni telefoniche, in gran parte finite su internet in versione integrale e con tanto di sonoro. Poi gli hanno scagliato contro il processo immediato e quella terribile coppia di reati che prevede fino a 11 anni di reclusione: 3 per i rapporti sessuali che Berlusconi avrebbe avuto con Ruby, cioè Karima el-Mahroug, la marocchina diciassettenne all’epoca dei fatti, che la procura classifica come «prostituta minorenne»; e altri 8 anni per la telefonata con la quale, nella notte fra il 27 e il 28 maggio 2010, l’allora premier avrebbe costretto i funzionari della questura di Milano a rilasciare la giovane che era stata appena fermata per un furto. Berlusconi nega ogni accusa: sostiene di avere soltanto aiutato economicamente la ragazza che nel 2010 gli si era presentata come 24enne, in fuga dall’Egitto e inseguita da una disperata storia di violenze familiari. Ora la Cassazione valuterà la richiesta di trasferimento del procedimento a Brescia, avanzata a metà marzo dalla difesa: l’udienza è in calendario lunedì 6 maggio, si vedrà. Ma intanto molti elementi del processo stonano, stridono, non tornano.

Sono i sette, grandi paradossi del Rubygate.