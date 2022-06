La Guardia di Finanza compie 248 anni

Le Fiamme Gialle nacquero con funzioni di controllo doganale. Il Corpo si è distinto negli anni non solo nei compiti di polizia tributaria ma anche nelle operazioni di soccorso alla popolazione, in mare e in montagna. Tutti gli appuntamenti delle celebrazioni.

Le prime celebrazioni sono cominciate questa mattina alle 9, quando il Comandante Generale, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana e il Presidente dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (Anfi), Gen. C.A. M.A.V.M. (c.a.) Pietro Ciani, hanno deposto a Roma una corona di alloro al Monumento al Finanziere di Largo XXI Aprile. Dopo, le Autorità di Vertice del Corpo, il Comandante in Seconda, il Capo di Stato Maggiore, Gen. D. Francesco Greco, il Sottocapo di Stato Maggiore del Comando Generale Gen. B. Mariano La Malfa, hanno reso omaggio al Sacrario della Guardia di Finanza dedicato alla memoria dei Caduti del Corpo, nella Caserma Sante Laria di Piazza Armellini. Alle 11 il presidente della Repubblica ha ricevuto in udienza il Comandante Generale della Guardia di Finanza, accompagnato da una rappresentanza di personale e allievi degli istituti di formazione.

Le celebrazioni proseguiranno anche nella mattinata di domani, mercoledì 22 giugno, quando verrà divulgato il riepilogativo dei risultati di servizio conseguiti dal Corpo dal 1° gennaio 2021 al 31 maggio 2022 e, a partire dalle 18.30, si svolgeranno i festeggiamenti con l’inizio della tradizionale cerimonia militare organizzata a Roma, presso la struttura polifunzionale del Centro Logistico di Villa Spada (Link alla diretta streaming https://youtu.be/AzSMaF-Fh04 ).