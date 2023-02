Il Governo ferma il superbonus: stop a cessione del credito e sconto in fattura

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge sulla cessione dei crediti dei bonus edilizi, su cui si volta completamente pagina.

Per i nuovi interventi previsti nel Superbonus non sarà più possibile ricorrere alla cessione del credito o allo sconto in fattura. Inoltre si spegne sul nascere l'esperienza da poco avviata da alcuni enti pubblici di acquistare i crediti incagliati: non potranno più farlo.

«Dobbiamo mettere i conti in sicurezza» - ha spiegato il Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti.

Polemici invece i costruttori e la sinistra. Solo Calenda applaude apertamente la decisione del Governo