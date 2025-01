Governo: Marina Calderone è il Ministro più apprezzato

Il 2025 inizia con una nota positiva per Marina Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che si posiziona al vertice della classifica di gradimento tra i membri del governo Meloni. A rivelarlo è un sondaggio condotto da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01, per Affaritaliani.it. Calderone condivide il podio con i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, confermando il suo forte apprezzamento tra i cittadini.

Parallelamente, il sondaggio evidenzia un incremento della fiducia nella premier Giorgia Meloni, che guadagna lo 0,3% rispetto a novembre 2024, attestandosi al 53,9%. Di contro, il 46,1% degli intervistati dichiara di non riporre fiducia nella leader di Fratelli d’Italia.

Nella classifica di gradimento dei ministri, il secondo posto va ad Adolfo Urso, mentre al terzo si collocano Andrea Abodi, Giancarlo Giorgetti, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi.

Per quanto riguarda i partiti, Fratelli d’Italia consolida la propria leadership superando il 30% nei consensi. Lega e Forza Italia si mantengono su livelli quasi paritari, mentre il Partito Democratico registra un lieve calo. Cresce il Movimento 5 Stelle, mentre Alleanza Verdi e Sinistra si attesta al 6%.

Il sondaggio dipinge un quadro di stabilità per il governo Meloni, con segnali positivi per la sua guida e un forte consenso per alcune figure chiave dell’esecutivo. Marina Calderone, in particolare, emerge come un punto di riferimento apprezzato per le sue competenze e il suo operato.