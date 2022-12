Palù (Aifa): «Il Covid non è più una pandemia, meno letale dell'influenza»

Il Professor Giorgio Palù, virologo, presidente di Aifa (agenzia italiana del farmaco in via di riforma) risponde alle domande sulla questione pandemica generata dal Coronavirus, dicendo: «Smettiamola di utilizzare, da un punto di vista virologico e semantico, il termine "pandemia". Significa elevare una malattia infettiva ad emblema di urgenza sociale costante a dispetto di altre patologie più importanti. Non è neppure un'endemia. Parliamo di un virus che in questa fase mantiene una circolazione diffusa nella popolazione di vaste aree del globo. Non ce ne libereremo mai. Continuerà ad essere presente con picchi nella stagione invernale assieme agli altri virus respiratori.»