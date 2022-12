Giorgia Meloni: «L'Italia non chiederà il Mes. Lo posso firmare con il sangue»

Sulla delicata questione del Fondo Salva Stati, il Presidente del Consiglio ha spiegato chiaramente la posizione sua e del governo: «Finché io conto qualcosa, che l'Italia non acceda al Mes lo posso firmare con il sangue» perché è «troppo poco utile». Il presidente del Consiglio ha poi sottolineato: «Ma ci chiediamo perché il Mes non è mai stato usato da nessuno? Perché le condizionalità sono troppo stringenti e perché il Mes è un creditore privilegiato, cioè in caso di difficoltà è il primo a dover essere restituito». E ancora: «Allora io vorrei capire se c'è un modo per cui il Mes sia un fondo utile e che non rischi di metterci un cappio».