Funerali Ratzinger, le esequie di Papa Francesco e l'ultimo saluto dei fedeli in Piazza San Pietro

Da prima dell’inizio dei funerali del papa emerito Benedetto XVI, scomparso il 31 dicembre scorso, e celebrati dal pontefice in carica, Papa Francesco, Piazza San Pietro a Roma è gremita di fedeli. Stamattina l’umidità ha avvolto la piazza e la facciata della basilica, sotto cui è stato allestito il palco papale, circondato da quattro maxischermi che hanno trasmesso la funzione. Ben prima delle 8 i posti a sedere allestiti all’interno del colonnato del Bernini sono andati lentamente esauriti per l’afflusso dei numerosissimi pellegrini, formati anche da gruppi giunti da tutta Italia ma soprattutto dal resto del mondo

Papa Francesco è arrivato in sedia a rotelle a Piazza San Pietro dove ha presieduto la celebrazione dei funerali di Benedetto XVI. Il portavoce del Vaticano Matteo Bruni fa sapere che insieme a Papa Francesco hanno partecipato 130 cardinali e un totale di 3700 sacerdoti per i funerali del papa emerito Ratzinger. Quando la bara con le spoglie del Papa emerito è uscita dalla Basilica del Vaticano è stata accolta con un lungo applauso.

In piazza San Pietro per i funerali del Papa emerito è arrivata anche la delegazione italiana guidata dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. Arrivata anche la premier Meloni.

Anche Mario Draghi è stato presente sul sagrato di San Pietro per i funerali di Benedetto XVI. L’ex presidente del Consiglio si è seduto nel settore della delegazione italiana. In quella tedesca era presente anche il cancelliere Olaf Scholz. Inoltre erano presenti il re del Belgio, Filippo e il presidente del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa.

Le parole di Papa Francesco nell’omelia per l’ultimo saluto in piazza San Pietro all’emerito Benedetto XVI: «Siamo qui con il profumo della gratitudine e l’unguento della speranza per dimostrargli, ancora una volta, l’amore che non si perde; vogliamo farlo con la stessa unzione, sapienza, delicatezza e dedizione che egli ha saputo elargire nel corso degli anni. Benedetto, fedele amico dello Sposo, che la tua gioia sia perfetta nell’udire definitivamente e per sempre la sua voce». La sala stampa fa sapere che alla cerimonia hanno partecipato 50mila persone.



Un momento di preghiera e di commozione: prima che la bara di Benedetto XVI lasciasse il sagrato di San Pietro, Francesco si è alzato in piedi e ha messo la mano sul feretro. Pochi istanti, ma tutto il corteo si è fermato per l’ultimo saluto di Bergoglio a Joseph Ratzinger.

Mentre sta terminando il rito delle esequie del Papa emerito Joseph Ratzinger, dopo l’ultimo ‘Amen’ pronunciato da Papa Francesco, la folla di fedeli presente in piazza scandisce a piena voce il grido «Santo subito!»