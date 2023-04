Formula Uno, pole Leclerc su Ferrari in Azerbaigian

Charles Lecerlc scatterà dalla pole position nel GP Azerbaigian a Baku, Il ferrarista ha messo dietro Verstappen, staccato di 188 millesimi. In seconda fila Perez con l'altra Red Bull e la Ferrari di Sainz. Si tratta della prima pole Ferrari di questa stagione, iniziata con grandi problemi di velocità e tenuta, la 19° della carriera per il monegasco e la prima del 2023 non conquistata da un pilota Red Bull.