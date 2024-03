Femminicidi, il 2024 celebra le donne con il record di morti nei primi due mesi dell'anno

Nella giornata internazionale della donna, in cui le parole "uguaglianza di genere" e "diritti delle donne" vengono pronunciate a gran voce, è difficile non restare sconcertati dalla frequenza e dalla brutalità con cui sono state uccise 7 donne al mese, dall’inizio dell’anno per mano di partner o ex partner.

Un dato che rappresenta un aumento significativo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando ci sono stati 11 femminicidi, pari a circa la metà del numero registrato nel 2024.

Una realtà spaventosa e inaccettabile dove il nome di ogni donna assassinata, rappresenta una vita interrotta, una famiglia devastata e una comunità colpita dalla violenza di genere.

Vittime come Sara Buratin, 41 anni, che è stata uccisa a coltellate dal suo ex compagno Alberto Pittarello il 27 febbraio a Bovolenta, in provincia di Padova, o come il caso di Maria Battista Ferreira, 51 anni, uccisa dall'ex compagno Vittorio Pescaglini il 26 febbraio a Fornaci di Barga, in provincia di Lucca. Ricordiamo anche gli omicidi avvenuti il 13 febbraio a Cisterna di Latina di Nicoletta Zomparelli, 46 anni, e sua figlia Renée Amato, 19 anni, uccise nella loro abitazione dall’ex fidanzato della figlia. O ancora come il caso di Altavilla Milici in provincia di Palermo in cui un imbianchino di 54 anni, ha confessato di aver ucciso la sua famiglia, bruciando la moglie per poi sotterrarla in giardino.

Una violenza brutale e ingiustificabile su cui oggi 8 marzo, c’è poco da festeggiare perché ogni femminicidio è un grido d'allarme che risuona attraverso il tessuto sociale del Paese, una testimonianza crudele della persistente violenza e oppressione che molte donne devono affrontare quotidianamente.

Di fronte a questa realtà le celebrazioni della giornata internazionale delle donne, sembrano perdere significato perché molte di loro non sono state protette e non è stata garantita loro la sicurezza e la giustizia che meritano. Le denunce di violenza domestica come raccontano le cronache infatti vengono spesso ignorate o trattate con indifferenza, lasciando le donne vulnerabili e senza difese di fronte ai loro aguzzini. E mentre la retorica politica e sociale continua a promuovere l'uguaglianza di genere, nel giorno a loro dedicato, le azioni concrete per combattere la violenza contro le donne rimangono troppo spesso inadeguate e inefficaci con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti.





L’elenco delle donne uccise nel 2024:

1. Brunetta Salvestrini - 1 marzo 2024

2. Sara Buratin - 27 febbraio 2024

3. Maria Battista Ferreira - 26 febbraio 2024

4. Maria Atzeni - 24 febbraio 2024

5. Alessandra Mazza - 14 febbraio 2024

6. Nicoletta Zomparelli - 13 febbraio 2024

7. Renée Amato - 13 febbraio 2024

8. Antonella Salamone - 11 febbraio 2024

9. Ewa Kaminska - 8 febbraio 2024

10. Santina Delai - 7 febbraio 2024

11. Silvana Bucci - 6 febbraio 2024

12. Annalisa Rizzo - 22 gennaio 2024

13. Ester Palmieri - 11 gennaio 2024

14. Elisa Scavone - 11 gennaio 2024

15. Maria Cirafici - 9 gennaio 2024

16. Teresa Sartori - 8 gennaio 2024

17. Wendy - 8 gennaio 2024

18. Maria Rus - 5 gennaio 2024

19. Delia Zarniscu - 5 gennaio 2024

20. Rosa D'Ascenzo - 1 gennaio 2024