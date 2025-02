Fabrizio Corona e Falsissimo: nuove rivelazioni su Chiara Ferragni, i tradimenti e il Pandoro-gate

Il ciclone Falsissimo non accenna a placarsi. Fabrizio Corona, con il suo nuovo format, ha deciso di riscrivere le regole del gossip, rivelando dettagli sempre più scottanti sui personaggi più in vista del panorama italiano. Dopo le prime dichiarazioni esplosive, l’ex re dei paparazzi è tornato alla carica con nuove affermazioni che stanno facendo discutere l’opinione pubblica.

Nel nuovo episodio di Falsissimo, Corona ha sganciato una vera e propria bomba mediatica: Chiara Ferragni avrebbe tradito Fedez con Achille Lauro e con il cantante Naska. «La verità è questa, non c’è altro da aggiungere», ha dichiarato con la sicurezza di chi è convinto di avere tra le mani informazioni inconfutabili.

Le parole di Corona non sono cadute nel vuoto. Dopo le sue precedenti dichiarazioni, Chiara Ferragni ha deciso di prendere provvedimenti legali per tutelare la propria immagine e la propria privacy. Ha infatti inviato una diffida formale a Fabrizio Corona, intimandogli di interrompere immediatamente la diffusione di informazioni personali e non autorizzate.

Ma chi conosce Corona sa bene che un avvertimento del genere non lo avrebbe fermato. «Il patto di silenzio non mi riguarda», ha ribadito nel corso dell’ultima puntata del suo programma, lasciando intendere di avere ancora molte carte da giocare. «Chi pensa di poter censurare la verità si sbaglia di grosso».

Non si tratta solo di parole: Corona ha reso pubbliche alcune registrazioni di telefonate che, a suo dire, confermerebbero le sue dichiarazioni. Il materiale è stato reso disponibile agli abbonati del suo canale a pagamento, scatenando un acceso dibattito sulla legalità di questa mossa.

Secondo quanto raccontato da Corona, la relazione extraconiugale tra Chiara Ferragni e Achille Lauro non sarebbe stata un episodio isolato. «Non c’è solo Lauro, c’è anche Naska», ha insistito. «Chiara ha avuto diverse frequentazioni, e io ho le prove». Queste affermazioni hanno rapidamente acceso il dibattito sui social, dove i fan della coppia Ferragnez si sono divisi tra chi crede alle parole di Corona e chi lo accusa di voler semplicemente attirare attenzione.

Achille Lauro, dal canto suo, non ha rilasciato dichiarazioni in merito, mentre Naska ha preferito non alimentare ulteriori speculazioni. Tuttavia, il silenzio dei diretti interessati ha solo contribuito ad aumentare il clamore attorno alla vicenda.

A rendere ancora più esplosiva la situazione, nelle ultime ore è emerso anche il nome di Tronchetti Provera, l’imprenditore che, secondo alcuni rumors, avrebbe avuto un ruolo chiave negli ultimi sviluppi del caso Ferragni. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia, oggi Chiara Ferragni e Tronchetti Provera avrebbero avuto una lite molto accesa, segno che la tensione attorno alla vicenda è ormai alle stelle. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato il litigio, ma sembra che la Ferragni stia cercando di limitare i danni mediatici di questa situazione sempre più fuori controllo.

Nel frattempo, mentre il gossip impazza, resta ancora aperta la questione del caso “Pandoro”. Fabrizio Corona ha riportato nuovamente il nome di Fabio D’Amato, figura chiave nell’intricata vicenda legata agli affari di Chiara Ferragni. Secondo le sue ricostruzioni, la crisi reputazionale dell’influencer sarebbe stata gestita male e gli effetti negativi continuerebbero a pesare sulla sua immagine pubblica.

Il coinvolgimento di figure del mondo imprenditoriale e finanziario nella vicenda suggerisce che il caso Ferragni non sia solo una questione di gossip, ma abbia anche risvolti economici e strategici molto più ampi. Se fino a qualche mese fa Chiara Ferragni era un’icona intoccabile, oggi la sua posizione appare sempre più fragile.

Nel bel mezzo di questa tempesta mediatica, secondo alcuni insider, Fedez avrebbe chiesto espressamente di non parlare dei presunti tradimenti della moglie. Il rapper, già provato dalla separazione e dalle tensioni personali, starebbe cercando di proteggere i figli e la propria immagine pubblica da ulteriori scandali.

Corona, però, non sembra intenzionato a fermarsi. «Non mi fermo, non mi faccio intimidire», ha dichiarato senza mezzi termini. E ha lasciato intendere che le sue rivelazioni potrebbero non essere finite qui.

Nel corso della trasmissione ha infatti accennato alla possibilità di nuove scottanti informazioni riguardanti altri personaggi famosi. «Questa è solo la punta dell’iceberg», ha promesso.

A questo punto la domanda che tutti si pongono è: quanto lontano è disposto a spingersi Fabrizio Corona con le sue rivelazioni?