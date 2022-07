Emirates attacca Heathrow. Si infiamma la guerra dei cieli

Alla richiesta della società di gestione di Heathrow di non superare i centomila passeggeri al giorno, la compagnia Emirates risponde con parole dure. Il vettore di Dubai, uno dei più grandi del mondo tra quelli a lungo raggio, si rifiuta di accettare limitazioni definendo inaccettabile la decisione di Heathrow e accusando la sua gestione di “palese disprezzo per i clienti”. Per queste ragioni continuerà comunque a vendere biglietti nonostante quella che, ha affermato, pare la minaccia di un’azione legale da parte di Heathrow. “È deplorevole che ieri sera l’aeroporto inglese ci abbia concesso 36 ore per rispettare i tagli di capacità, una cifra che sembra essere stata decisa senza una ragione”, si legge nel comunicato Emirates di giovedì, che continua: “Le loro comunicazioni non solo hanno indicato i voli specifici su cui dovremmo espellere i passeggeri paganti, ma hanno anche minacciato azioni legali per non conformità. Questo è del tutto irragionevole e inaccettabile e respingiamo queste richieste”. Emirates ha affermato anche che i membri del personale di assistenza a terra e catering a Londra Heathrow, che è gestito dalla sua controllata Dnata, sono pronti e in grado di gestire tutti i voli. Pertanto, la questione risiede nei servizi e nei sistemi centrali che sono responsabilità dell'operatore aeroportuale.



La rotta Londra-Dubai è una delle più trafficate di Emirates Airlines e quei voli - sei al giorno da ottobre 2021 - hanno costantemente avuto prenotazioni elevate negli ultimi 10 mesi; quindi, Heathrow avrebbe dovuto essere preparato per questo, ha affermato Emirates, che spiega: “Ora, con palese disprezzo per i consumatori, desiderano costringere Emirates a negare i posti a decine di migliaia di viaggiatori che hanno pagato e prenotato con mesi di anticipo i loro tanto attesi pacchetti vacanze o viaggi per vedere i loro cari, durante il periodo di picco, con le imminenti vacanze nel Regno Unito, e in un momento in cui molte persone desiderano disperatamente viaggiare dopo due anni di restrizioni”. La compagnia aerea degli Emirati Arabi Uniti ha aggiunto che il 70% dei suoi clienti che volano da Heathrow si dirige oltre Dubai per vedere i propri cari in destinazioni lontane e sarà impossibile trovare loro nuovi collegamenti con breve preavviso. Fino a nuovo avviso, Emirates prevede quindi di operare come previsto da e verso Londra Heathrow. Dall’hub inglese fanno sapere che il sistema di trasporto aereo continua a soffrire di sfide legate al Covid e che una questione chiave sono le squadre di assistenza a terra delle compagnie aeree che attualmente dispongono solo di risorse fino al 70% della capacità per soddisfare la domanda dei passeggeri, oggi al’85% rispetto ai livelli pre-pandemia. In un comunicato si legge: “Per mesi abbiamo chiesto alle compagnie aeree di aiutarci a elaborare un piano per risolvere le loro sfide in termini di risorse, ma non erano disponibili piani chiari e ogni giorno che passava il problema è peggiorato. Non abbiamo avuto altra scelta che prendere la difficile decisione di imporre un limite di capacità pensato per offrire ai passeggeri un viaggio migliore e più affidabile e per mantenere al sicuro tutti coloro che lavorano in aeroporto”. Il portavoce ha osservato che il limite di 100.000 persone per i passeggeri in partenza è ancora molto superiore a quello di 64.000 imposto all'aeroporto di Schiphol, Amsterdam, che nel 2021 è stato classificato come il più trafficato d’Europa per traffico passeggeri. Il numero medio giornaliero di passeggeri di Heathrow sia per i passeggeri in partenza sia per quelli in arrivo è 219.458, diviso equamente tra i due. Ma Dubai è la seconda destinazione di partenza più popolare dal Regno Unito dopo New York. “Sarebbe deludente se invece di lavorare insieme, una compagnia aerea volesse trarre profitto da un viaggio passeggeri sicuro e affidabile”, conclude la dichiarazione di Heathrow.

Di certo i grandi aeroporti hanno fallito la pianificazione della ripresa spinta dalla domanda di viaggi, ma secondo Iata e gli analisti del settore come Alix Partners, dopo agosto la domanda calerà a causa della fine dell’estate europea e l’aumento dei costi dettato dalla situazione internazionale. Mentre i dirigenti del settore aereo difendono gli operatori aeroportuali e le compagnie aeree, affermando che il sistema è “arrugginito” dopo due anni di attività e che ci vorrà del tempo prima che le operazioni tornino a funzionare senza intoppi come hanno fatto fino al 2019, la dichiarazione di Emirates si conclude con una frase che lascia poco spazio alla trattativa: “Gli azionisti di London Heathrow dovrebbero esaminare le decisioni del team di gestione di Heathrow”, ha aggiunto.

Sta quindi emergendo sempre più di frequente che il modello di trasporto basato sugli Hub, quindi su grandi aeroporti, soffre di scarsa elasticità, mentre le nazioni con un sistema di scali più piccoli messi in rete tra loro si mostra più flessibile. In Italia, questa settimana l’aeroporto Il Caravaggio di Bergamo Orio al Serio è stato premiato come il più puntuale nel secondo trimestre 2022, da ACI World, l’associazione mondiale degli aeroporti, mostrando un sensibile incremento dei livelli di apprezzamento per la qualità dei servizi e degli spazi, sia rispetto al trimestre precedente sia rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno.