Elezioni in Friuli, exit poll: Fedriga oltre il 60%

In base all'exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai per le elezioni regionali in Fvg, il presidente uscente, Massimiliano Fedriga, candidato del centrodestra, avrebbe ottenuto una larga maggioranza, tra il 61-65%. Il candidato di centrosinistra che vedeva unito Pd e M5S e principale antagonista, Massimo Moretuzzo, si ferma al 28-32%.

Staccati gli altri due candidati, Alessandro Maran (3-5%) del Terzo polo e Giorgia Tripoli (2-4%) di Insieme liberi.