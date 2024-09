Nuovo Ddl sicurezza: i punti fondamentali

Il nuovo Ddl sicurezza, recentemente approvato alla Camera e ora in attesa di esame al Senato, introduce una serie di misure innovative ponendo l’accento sulla prevenzione e repressione di reati gravi.

Un provvedimento ampio e complesso che interviene su diversi ambiti: dalla sicurezza pubblica alla regolamentazione dell’immigrazione, includendo anche misure per la tutela delle vittime di usura e modifiche all’ordinamento penitenziario. Una serie di novità che mirano a rafforzare il controllo sul territorio, migliorare la gestione dei flussi migratori, proteggere chi è vittima di reati finanziari e ottimizzare la gestione delle carceri.

Tra i punti che fanno più discutere ci sono l’uso delle bodycam per gli agenti, il giro di vite sulle manifestazioni che bloccano le strade, l'inasprimento delle pene per l'occupazione abusiva di immobili e la castrazione chimica. Queste misure, insieme alla repressione della cannabis light, sono destinate a tenere acceso il dibattito politico nelle prossime settimane.

Bodycam e trasparenza operativa

Una delle novità più rilevanti è l’introduzione delle bodycam per le forze di polizia. Questi dispositivi, pur non essendo obbligatori, puntano a migliorare la trasparenza durante le operazioni di sicurezza e a tutelare gli agenti da accuse di abuso d’ufficio. Le videocamere permetteranno una documentazione puntuale delle attività operative, offrendo una protezione sia per gli operatori sia per i cittadini coinvolti.

Norma anti-blocco stradale e proteste

Un altro punto di rilievo riguarda la cosiddetta “norma anti-Gandhi”, che prevede pene detentive da un mese a due anni per chi blocca strade o ferrovie. Questa disposizione, pensata per rafforzare il controllo su manifestazioni e occupazioni, ha generato polemiche, specialmente tra le forze politiche di opposizione, che temono un impatto negativo sui movimenti di protesta.

Sicurezza penitenziaria e rivolte carcerarie

Sul fronte penitenziario, il Ddl prevede un inasprimento delle pene per coloro che partecipano a rivolte carcerarie, sia attraverso atti di violenza che di resistenza passiva.

Lotta all'occupazione abusiva

Il Ddl introduce un nuovo reato contro l'occupazione abusiva di immobili, con pene che variano dai due ai sette anni di carcere per chi occupa arbitrariamente abitazioni destinate ad altri. Questa misura si inserisce in un contesto più ampio di interventi volti a contrastare il degrado urbano e a tutelare il diritto alla proprietà privata.

Misure per le detenute madri

Un'altra modifica significativa riguarda le detenute madri: il rinvio della pena per le donne in gravidanza o con figli di età inferiore a un anno diventa facoltativo, anziché obbligatorio. Ogni anno, il governo dovrà presentare una relazione sull’applicazione di queste misure.

Castrazione chimica

Tra i temi più delicati del provvedimento c’è l’introduzione della castrazione chimica, un’eventuale misura terapeutica per i condannati per reati sessuali. Questa disposizione, proposta dalla Lega, sarà oggetto di ulteriori discussioni attraverso un tavolo tecnico che ne valuterà l’applicazione su base volontaria e in combinazione con trattamenti farmacologici e psichiatrici.

Tutela legale per le forze dell'ordine

In materia di tutela delle forze dell'ordine, il disegno di legge prevede un raddoppio delle spese legali coperte dallo Stato, fino a un massimo di 10.000 euro, per agenti indagati nell'ambito del loro servizio. Questa misura, fortemente richiesta dai sindacati di polizia, punta a garantire una maggiore protezione giuridica per gli operatori della sicurezza, spesso coinvolti in procedimenti giudiziari legati alla loro attività professionale.

Revoca della cittadinanza per reati di terrorismo

Un’altra misura di rilievo è l’estensione del termine per la revoca della cittadinanza italiana per i condannati per reati di terrorismo, che passa da tre a dieci anni. Tuttavia, la revoca non può essere applicata se il condannato non possiede un’altra cittadinanza o non può acquisirla.

Restrizioni su SIM telefoniche e cannabis light

Il Ddl introduce anche limitazioni sulla vendita di SIM telefoniche agli immigrati, i quali dovranno presentare un permesso di soggiorno per l’acquisto. Inoltre, viene vietata la vendita di cannabis light per usi non industriali, rendendo più stringenti le normative contro l’uso di sostanze stupefacenti.

Videocamere durante gli interrogatori

Per garantire maggiore trasparenza e protezione, il provvedimento introduce l’uso delle videocamere durante gli interrogatori delle forze dell’ordine. Questa misura mira a documentare in modo preciso gli atti investigativi, prevenendo abusi d’ufficio e accuse infondate.

Modifiche alla normativa antimafia

Il disegno di legge apporta modifiche rilevanti anche alla normativa antimafia, estendendo l’obbligo della documentazione antimafia ai contratti di rete. Ciò mira a facilitare una maggiore integrazione con il Codice dei contratti pubblici e a razionalizzare la gestione delle aziende sequestrate e confiscate. Inoltre, il prefetto potrà derogare a determinati divieti antimafia quando tali misure mettono a rischio il sostentamento del titolare dell’impresa e della sua famiglia.

Protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia

Infine, il provvedimento prevede un potenziamento delle misure di protezione per testimoni e collaboratori di giustizia, con particolare attenzione al rilascio delle identità di copertura. Viene inoltre specificato che i parenti di soggetti coinvolti in reati di mafia non saranno automaticamente esclusi dai benefici riservati alle vittime della criminalità organizzata, a condizione che abbiano interrotto i rapporti con i condannati. Queste misure mirano a incentivare la collaborazione con la giustizia e a rafforzare la lotta contro l’omertà.

Aggravanti per reati contro opere pubbliche

Il disegno di legge introduce un’aggravante per i reati commessi al fine di impedire la realizzazione di opere pubbliche strategiche. Questo riguarda in particolare le proteste violente, come quelle contro progetti infrastrutturali come la TAV o il Ponte sullo Stretto.

Estensione del reato di detenzione di materiale con finalità terroristiche

Infine, il testo estende il reato di detenzione di materiale con finalità terroristiche, includendo la punizione di chi possiede istruzioni per la realizzazione di atti violenti o sabotaggi.